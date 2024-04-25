AUZEF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi aratırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Mayıs ayında gerçekleşecek olan sınavlar için giriş belgesi gündemde. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İşte, 2024 İÜ AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı