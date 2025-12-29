Habertürk
Habertürk
        AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI 2025: İÜ AUZEF final sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak, nereden bakılır?

        AUZEF soruları ve cevapları 2025: AUZEF final sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı 27-28 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Toplam 3 oturumda yapılan sınavlarda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavların tamamlanmasının ardından netlerini hesaplamak isteyen öğrenciler, AKSİS üzerinden yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için bekleyişe geçti. Peki, 2025 AUZEF final sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte AUZEF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 07:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:11
        1

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 güz yarıyılı bitirme sınavı bu hafta sonu gerçekleştirildi. Üç oturumda düzenlenen sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltildi ve 30 dakika süre verildi. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurulara odaklandı. Peki, 2025 AUZEF final sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, AUZEF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        2

        AUZEF SINAVLARI TAMAMLANDI!

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

        Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen AUZEF final sınavı, 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapıldı.

        3

        AUZEF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        AUZEF soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında İstanbul Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        Daha önceki sınav dönemlerine bakıldığında AUZEF soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından veya sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde paylaşılması bekleniyor.

        Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

        4

        AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanacak.

        Adaylar, sınav sorularını şu adımları izleyerek görüntüleyebilecek:

        aksis.istanbul.edu.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

        "Sınav İşlemleri" menüsüne tıklayın.

        Açılan sekmeden "Sınav Kitapçığı" seçeneğine tıklayarak girdiğiniz derslerin sorularını PDF formatında görüntüleyin.

        AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 10 ile 15 gün içerisinde ilan ediliyor. Buna göre, sonuçların Ocak ayının ikinci haftasında (5-11 Ocak 2026) açıklanması bekleniyor.

        Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        6

        AUZEF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

        7

        2025-2026 AUZEF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi

        Bütünleme Sınavı (Telafi): 31 Ocak - 01 Şubat 2026

        Bahar Dönemi

        Ara Sınav (Vize): 25 - 26 Nisan 2026

        Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026

        Bütünleme Sınavı (Telafi): 11 - 12 Temmuz 2026

        Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2025

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
