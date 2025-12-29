İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 güz yarıyılı bitirme sınavı bu hafta sonu gerçekleştirildi. Üç oturumda düzenlenen sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltildi ve 30 dakika süre verildi. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurulara odaklandı. Peki, 2025 AUZEF final sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, AUZEF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…