AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. 81 il ve KKTC dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde uygulanan bütünleme sınavının ardından gözler, AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AUZEF bütünleme sınav sonuçlarında geri sayım başladı. 19-20 Temmuz tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulanan sınavların ardından, sonuçların açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AUZEF bütünleme sınavı sonucu sorgulama ekranı...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencileri bütünleme sınavlarına 19-20 Temmuz tarihlerinde uygulandı.
AUZEF bütünleme sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AUZEF sonuçlarının 21-27 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
AUZEF bütünleme sınav sonuçları https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f adresi üzerinden Kullanıcı adı (Kimlik numarası veya öğrenci numarası ve şifre bilgisi girildikten sonra sorgulanabildiği gibi e-devlet bilgileri ile de girip sorgulanabiliyor.