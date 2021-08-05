1 Temmuz’da toplanan MAK’ın yaptığı açıklama göre 2021-2022 av sezonunun açılacağı tarih ve avlanma sayıları ilan edildi. İşte, 2021-2022 av sezonu hakkında en güncel bilgiler...

AV SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Yardımcısı Fatih Metin Başkanlığı'nda gerçekleşen Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısına, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı temsilen iki, DKMP Genel Müdürlüğü'nden üç, Orman Genel Müdürlüğü'nü temsilen bir, Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen bir, orman ve biyoloji bölümlerini temsilen birer bilim adamı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü temsilen bir, coğrafi bölgelerden seçilen dokuz avcı üye ve doğa korumayla ilgili gönüllü 4 sivil toplum temsilcisi katıldı.

Yapılan toplantı sonuncunda çıkan kararla 2021 av sezonu, 15 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak.

Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak. Karabük-Eskipazar ilinde üveyik ve bıldırcın avları Ağustos ayının 15'inde başlayacak ve Kasım ayının 15'ine kadar devam edecek. Elbistan'da ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak.