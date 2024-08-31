Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Av sezonunu törenle açıyorlar | Son dakika haberleri

        Av sezonunu törenle açıyorlar

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, denizlerde av sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlayacak olması dolayısıyla tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:46 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Av sezonunu törenle açıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde faaliyet gösteren balıkçılar, avcılığın yasak olduğu dönemde teknelerinin bakımını yaptı, ağlarını hazır hale getirdi.

        "Vira Bismillah" diyerek denize açılmayı bekleyen balıkçılar için Eceabat Kaymakamlığı, Eceabat Belediye Başkanlığı ve Eceabat Su Ürünleri Kooperatifince tören organize edildi.

        MEVLÜT OKUTUP DUA ETTİLER

        Eceabat Balıkçı Barınağı'ndaki törende, balıkçıların bereketli bir sezon geçirmeleri ve kazasız, belasız avcılık yapmaları için mevlit okutuldu, dua edildi.

        İlçe Müftüsü Sinan Çetin'in yaptırdığı duanın ardından katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.

        REKLAM

        Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, AA muhabirine, ekmeğini denizden kazanan balıkçılarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Onları dualarla denize uğurladıklarını belirten Çiçek, "Bu gece 00.00 itibarıyla av yasağı sona erecek ve buradaki balıkçı arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz ekmeğini denizden kazanmaya devam edecek. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği her yıl yaparak bir araya gelelim ve dua edelim istiyoruz. Allah balıkçılarımıza sezonda bol, bereketli, helal kazançlar nasip etsin." dedi.

        AV YASAĞININ SONA ERMESİNİ BEKLEYECEKLER

        Kooperatif Başkanı Arif Şallı da bu sezon palamut ve lüferde bolluk beklediklerini ifade etti.

        Etkinliğe, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Fidan, Sahil Güvenlik Akbaş Kolluk Destek Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Soykakilli ile balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

        Törenin ardından balıkçılar, av yasağının sona ermesini beklemek üzere Ege Denizi'ne doğru seyre geçti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre