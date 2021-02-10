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Prof Dr. Emin Gün Sirer'in kurucusu olduğu Ava Labs'in geliştirdiği Avalanche ağının kripto parası Avalanche coin son 2021'in en dikkat çeken değer kazançlarından birisine imza attı.

Türkçe'de çığ anlamına gelen Avalanche (AVAX) 2021 yılında 2.8 dolardan bugün itibarıyla 42.9 dolara yükseldi ve 3.3 milyar dolarla piyasa değeri bakımından en büyük 20 kripto para arasında girdi. Sene başından bu yana yüzde 1432 yükselen AVAX'ın son 1 aylık yükselişi ise yüzde 540 oldu.

Avalanche ağı merkeziyetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları ile kripto para işlem platformları ve hizmetler için güvenli, pratik ve ölçeklenebilen bir yapı sunmak amacıyla oluşturuldu. Sitesinde yer alan bilgilere göre geliştiriciler Avalanche üzerinden kolayca güçlü, güvenilir uygulamalar ve karmaşık kural setlerine sahip özel blokzincir ağları oluşturabiliyor.

Avalanche üzerinden işlemler 3 saniyenin altında neticelenebiliyor. Karşılaştırma açısından Ethereum'da bu süre ortalama 6 dakikayı buluyor. Bunun yanında Ava Labs, Avalanche'ın Bitcoin ve Ethereum'a göre çok daha enerji verimli olduğunu ifade ediyor.

ETHEREUM'DA YENİ REKOR

Bu arada AVAX dışında genel olarak Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığı haberinin olumlu etkileri devam ediyor. Kripto paraların toplam piyasa değeri ilk kez 1.4 trilyon doları aştı. Son 24 saatte işlem hacmi de 215 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Bitcoin 48 bin dolarla rekor kırmasının ardından bugün 46.00-47.000 dolar aralığında seyrederken, Ethereum'da 1.826 dolarla yeni tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.798 dolara çekildi.

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlarla son haftalarda sıkça gündeme gelen Dogecoin ise bugün yüzde 6.9 geriledi.