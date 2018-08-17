Avangard Kursk - Baltika Kaliningrad karşılaşma önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Avangard Kursk, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Baltika Kaliningrad takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. 10 puanlı Avangard Kursk 7. sırada bulunuyor, Baltika Kaliningrad 3 puana sahip ve 18. sırada. Avangard Kursk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Baltika Kaliningrad, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 377 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avangard Kursk kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Baltika Kaliningrad sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Avangard Kursk son hafta oynanan Baltika Kaliningrad maçında 1-0 yenildi.

Baltika Kaliningrad ise Avangard Kursk karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Avangard Kursk, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Baltika Kaliningrad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Baltika Kaliningrad, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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