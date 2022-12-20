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‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

Sinema sektörünün merakla beklediği ‘Avatar: Suyun Yolu’nun gişesi belli oldu. Film, deyim yerindeyse sektöre can suyu oldu. Öyle ki hafta sonunda her 100 izleyiciden 64’ü ‘Avatar: Suyun Yolu’nu izledi

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  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    16 - 18 Aralık arasındaki hafta sonunda izleyici sayıları sinema sektörü için bir hayli, önem arz ediyordu. 

    Bunun nedeniyse ‘Avatar: Suyun Yolu’nun göreceği ilgiydi. 

    Film, 3.118 salondan 1.320’inde (Yüzde 42) gösterime girdi.  

     
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    İzleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 44, hasılat ise yüzde 57.8 arttı. 
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    38 film toplamda 761.467 kişi tarafından izlenirken 48.830.421 TL hasılat elde edildi. 

    ‘Avatar: Suyun Yolu’, toplam izleyicilerin yüzde 64’ünü, toplam hasılatın ise yüzde 68’ini aldı. 

     

     
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    • 2009’da gösterime giren ‘Avatar’,  220.587 kişiyle açılıp toplamda 2.586.733’e ulaşmıştı. 

    • 250 milyon dolarlık bütçesi olan 'Avatar: Suyun Yolu’, küresel çapta ise 434 milyon 500 bin dolarlık açılışa imza attı. 

    • Gişesi en çok merak edilen filmlerden biri de ‘Kurak Günler’di. Emin Alper’in bol ödüllü filmi izleyicilerden ilgi görmeye devam etti. 

    • İlk 5’te ilk animasyon filminin yer alması çocuklara yönelik yapımlara gösterilen ilginin yeni bir göstergesi oldu. 

     
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    16 - 18 Aralık’ta en çok izlenen 10 film şöyle; 
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Avatar: Suyun Yolu (Açılış)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 490.089

    * 1320 salon 
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu (2. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 102.963

    Toplam…  206.725

    * 310 salon 
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Çakallarla Dans 6 (3. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 73.089

    Toplam… 601.430

    * 370 salon

     
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Kurak Günler (2. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 31.227

    Toplam… 135.109

    * 120 salon

     
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Ajan Kedi (Açılış)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı… 17.262

    * 166 salon

     
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Yunus Çocuk (3. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı... 16.942

    Toplam... 137.580

    * 182 salon

     
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Müjdemi İsterim (5. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı... 15.044

    Toplam... 409.930

    * 146 salon
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Sil Baştan Kaynanam (2.Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı... 11.205

    Toplam... 56.772

    * 26 salon

     
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Buğday Tanesi (3. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı... 9.866

    Toplam... 116.131

    * 138 salon
  • ‘Avatar: Suyun Yolu’nun açılış gişesi ne oldu?

    Elif Ana (2. Hafta)

    Hafta Sonu İzleyici Sayısı... 5.718

    Toplam... 19.564

    * 26 salon

     

     

     

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