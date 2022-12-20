• 2009’da gösterime giren ‘Avatar’, 220.587 kişiyle açılıp toplamda 2.586.733’e ulaşmıştı.

• 250 milyon dolarlık bütçesi olan 'Avatar: Suyun Yolu’, küresel çapta ise 434 milyon 500 bin dolarlık açılışa imza attı.

• Gişesi en çok merak edilen filmlerden biri de ‘Kurak Günler’di. Emin Alper’in bol ödüllü filmi izleyicilerden ilgi görmeye devam etti.

• İlk 5’te ilk animasyon filminin yer alması çocuklara yönelik yapımlara gösterilen ilginin yeni bir göstergesi oldu.