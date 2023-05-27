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Avcılar'da 14 araca çarpan alkollü sürücü çevredekiler tarafından darrbedildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde alkollü araç kullanan sürücü etraftaki 14 araca çarptı. Araçları zarar gören kişiler, sürücüyü darbetti

Avcılar'da 14 araca çarpan alkollü sürücü çevredekiler tarafından darrbedildi
DHA

Avcılar'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen cip 14 araca çarptı. Çevredekiler tarafından durdurularak darbedilen sürücü, hastaneye götürüldü.


Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü Ömer D., seyir halindeyken 8 araca çarptı. Çevredekiler tarafından durdurularak darbedilen sürücü, bir fırsatını bulanarak yeniden direksiyon başına geçerek kaçmak isterken 6 araca daha çarptı. Bir araca çarparak yönünü değiştiren Ömer D.’yi araçtan indiren çevredekiler tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler darbedilen sürücüyü Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürdü.

"ARAÇLARI ZARAR GÖRENLER SÜRÜCÜYE SALDIRDI"

Görgü tanıklarından Şentürk Karakuş, sürücünün alkolün etkisi ile ayakta durmada zorlandığını belirterek, "Yukarıda araçlara çarpınca indirip dayak attılar. Bir şekilde kaçıp buraya kadar geldi. Bir kız çocuğunu eziyordu, annesi saniye farkı ile önünden çekip kurtardıktan sonra bayıldı. Burada da haklı olarak araçları zarar görenler sürücüye saldırdı. Daha sonra polisler ve sağlık ekibi geldi" dedi.
İki aracı zarar gören Barış Yaşar ise, "Aşırı alkollüydü. Kendinde değil gibiydi. Araçlarımızdan birini çarpmanın şiddeti ile çevirdi" diye konuştu. Araçları hasar alan 7 kişi Ömer D.'den şikayetçi oldu.

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