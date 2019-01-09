Avcılar'da gayrimenkul ofisine giren 4 hırsız, döviz dolu kasayı ve 6 tane laptopu çalıp kaçtı. 5 dakika içinde 350 bin TL değerinde soygun yapan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün Tahtakale Mahallesinde lüks bir sitenin altında bulunan gayrimenkul ofisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sabah saat 08.00 sıralarında dükkanın önüne gelen hırsızlar önce etrafı gözlemleyip daha sonra levye ve kesici aletlerin yardımıyla iş yerinin kapısını açtı. Hırsızlardan biri ofisin kapısına çektiği aracın içinde beklerken, 3 hırsız ise kapıyı açarak içeri girdi. Ofise giren hırsızlar iddiaya göre, 6 tane laptop ve içinde yaklaşık 50 bin dolar bulunan kasayı alıp çıktı. Ses kaydı alma özelliği de bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yeri sahibinin odasına girmek için kapıyı zorlayan bir hırsızın diğer hırsıza “levyeyi getir” talimatı verdiği anlar dikkat çekti.

'BİRİ YÖNLENDİRİYOR VE İÇERİ GİRİYORLAR'

Hırsızların bilinçli bir şekilde hareket ettiğini söyleyen iş yeri sahibi Alpay Değerli, “Biz saat 08.30-09.00 gibi dükkanı açıyoruz. Hırsızlar biz gelmeden 30 dakika önce iş yerimize girmişler. Biz geldiğimizde kapıların açık olduğunu ve hırsızlık olayının gerçekleştiğini gördük. Kamera kayıtlarını izlediğimizde hırsızların önce keşif yaptığını daha sonra iş yerimize girdiklerini görüyoruz. Zaten kapıyı patlattıktan sonra hemen bilinçli bir şekilde kasaya yöneliyorlar ve ofisin içinde bulunan 6 tane laptopu alıyorlar. Bu çaldıkları eşyaları araçlara yükledikten sonra tekrar sanki biri yönlendiriyor ve içeriye giriyorlar. Bu sefer benim odamın kapısını zorluyorlar ve levye ile 6 yerden vurup odama giriyorlar" dedi.

'HAREKETLERİ BİLİNÇLİ VE BİZİ TANIYAN BİRİ'

Odasındaki manevi değeri olan eşyaların da çalındığını anlatan Alpay Değerli, "Bu hırsızlık olayını kameralardan izlediğim kadarıyla hırsızların hal ve hareketleri bilinçli ve bizi tanıyan biri oldukları izlenimini edindim. Ortalama 5 dakika süren bu hırsızlıktan bizim kaybımız 350 bin TL oldu. Çaldıkları kasada 50 bin dolar param vardı, bunun yanı sıra çalınan 6 bilgisayar oldukça pahalı bir markaya aitti” diye konuştu.

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