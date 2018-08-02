Avcılar Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, 'Medyum Rüstem Hoca' olarak tanınan 40 yaşındaki Rüstem Y.'yi bürosuna gelen müşterilere muska yazdığı gerekçesiyle iki çalışanı ile birlikte gözaltına aldı.



DHA'nın haberine göre şikayetler üzerine, Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi'ndeki büroyu bir süre takip altına aldı. Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Y.'nin muska yazdığını belirleyince operasyon yaptı. 'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Y.'nin bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu.



YASAYA GÖRE DOLANDIRICILIK SUÇU



Muska yazmak, TCK'nın 158 - 1'inci maddesine göre, muska yazmak ve büyü yapmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına giriyor.

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