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Avery adı verilen kar fırtınası ABD'yi esir aldı

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi. New York'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle New York-New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde önemli aksamalar yaşandı. Hattı kullanan yüzlerce kişi Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kaldı

16.11.2018 - 04:33 | Güncelleme: AA

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre; ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyarı yapıldı.

NEW YORK'TA KAR FIRTINASI YÜZLERCE KİŞİYİ MAHSUR BIRAKTI

Kar yağışına teslim olan New York'ta da yüzlerce kişi Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kaldı. New York'ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede hızını artıran kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. 

Her gün binlerce kişinin kullandığı New York-New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde büyük ölçüde aksamalar oldu. Bu durum, hattı kullanan yüzlerce kişinin Port Authority Otobüs Terminali'nde mahsur kalmasına yol açtı.

Aşırı birikme nedeniyle terminalin ikinci üçüncü katları girişlere kapatıldı, geçişleri asker ve polis ekipleri kontrol etti. Terminalin farklı bölgelerinde yerlere oturarak dizüstü bilgisayarlarıyla çalışan yolcular objektiflere yansıdı. Öte yandan, New York sokaklarında da fırtına nedeniyle yollar kapandı, insanlar yollarda yürümekte zorluk çekti. Manhattan'ın bazı kesimlerinde de ağaçlar devrildi.

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