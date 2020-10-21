Avicap kapsül; A vitamini içeren kapsül yapıda olan bir ilaçtır. A vitaminin eksikliğine bağlı olarak pankreatik yetmezlik, emilim bozuklukları, sindirim bozuklukları, gece körlüğü, enfeksiyonlara karşı duyarlı olan deri ve mukoza tabakalarındaki bozukluklar, iç kulak kısmındaki bozuklukları, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan sağırlık, kulak çınlaması ve denge bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç çeşididir. Eğer ilacın asıl içerik maddesi olan A vitaminine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. A vitaminin eksikliğinin haricinde C vitamini ve E vitaminin eksikliğinde kullanılabilir. Başka bir A vitamini içeren ilaçlar ile birlikte asla kullanmayınız. Bu ilacın kullanım dozu önemlidir. Yüksek dozlarda kullanım gerçekleşirse kişide bulantı, kusma, iştahsızlık, uyku hali ve deride dökülme gibi belirtiler görülebilir.

Avicap Kapsül Niçin Kullanılır?

Özellikle çocukların gelişiminde ya da büyümesinde herhangi bir gerileme söz konusu ise bu ilaç kullanılır.

Çocuk ya da yetişkinlerde idrar yollarında, solunum yollarında görülen enfeksiyonlara karşı tedavi amaçlı kullanılabilir.

Gözlerde kuruma sonucu oluşan deri dökülmesinin onarımında önerilir.

Sıkıntı, stres ya da A vitamini eksikliğine bağlı olarak saçların dökülmesine karşı kullanılır.

A vitamini eksikliğine bağlı olarak gözün kornea tabakasında meydana gelen iltihaplanmaları kurutmak için kullanılması önerilir.

Avicap Kapsülün Faydaları nelerdir?