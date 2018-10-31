AvivaSA, serbest hayat alanında yüzde 53 büyüdü

AvivaSA yılın dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünde yüzde 20 büyüme gösterdi. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 30 Eylül 2018 tarihli verilerine göre, 17 milyar TL fon büyüklüğü ve yüzde 19,5 pazar payıyla, 2015’te ulaştığı liderliğini sürdüren AvivaSA’nın katılımcı sayısı ise, 858 bin kişiye ulaştı. Firmanın, dokuz aylık bireysel emeklilik net katkı payı 934 milyon TL olarak gerçekleşti. Otomatik Katılım uygulamasında ise, EGM’nin aynı tarihli verilerine göre AvivaSA, 366 milyon TL fon büyüklüğü ve 586 bin katılımcı sayısına ulaştı. Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan firmanın, Eylül 2018 sonu itibarıyla, hayat ve ferdi kaza prim üretimi ise; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 büyüme ile 415 milyon TL’ye ulaştı. AvivaSA, özellikle hayat sigortalarının geleceği kabul edilen “serbest hayat” alanındaki yüzde 53’lük büyüme başarısıyla dikkat çekiyor. Bu sigorta dalı kredi veya kredi kartı alındığında banka vasıtasıyla yapılan sigorta değil, kişilerin bizzat yaptırdığı hayat sigortası olarak 'serbest' ismiyle adlandırılıyor.

BEKLENTİLER ARTIYOR VE DEĞİŞİYOR

BES ve hayat sigortası sektörünün, uzun yıllara dayalı müşteri bağlılığına özellikle dikkat çeken AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca: “Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle, insanoğlunun yaşam süresi, yaşam kalitesi, beklentileri artıyor ve değiştiriyor. Bu gerçek, sigorta ve emeklilik ürünlerine olan ihtiyacı çok daha hayati kılıyor. 18 yaş ile 90 yaş aralığında her insana dokunabileceğimiz ürünlerimiz var. Başka hiç bir sektör, ürün ya da hizmet bu kadar uzun soluklu değil. Tam bu noktada, “müşteri odaklılık” kavramı çok daha fazla önem kazanıyor. Sektörümüzün geleceğini, müşteri odaklı bakış açısı ve dijitalleşme belirleyecek. Bu öngörüyle, geçen seneyi insana ve kültüre yatırım yılı ilan etmiştik ve iş yapış şeklimizden, fiziki ofis ortamlarımıza kadar, insan merkezli bir dönüşüm geçirdik” şeklinde konuştu.

EĞİTİM ARAŞTIRMASI YAPTI

Kuruca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteri odaklı stratejimizin en somut ve güncel örneklerinden birisini, yakın bir zaman önce gerçekleştirdiğimiz, ‘Anne Babaların Eğitim Gündemi’ araştırmamızla verdik. Araştırmamızda, 15 yaşın altında çocuğu olan anne babaların, eğitim konusunda ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve düşüncelerini anlama, çocuklarının eğitim ihtiyaçları için tasarruf ve/veya birikim yapma eğilimlerini ve eğitim-hayat sigortası ürünleri farkındalık düzeylerini gözlemleme fırsatı bulduk. Anne-babaların yüzde 44’ünün, çocuklarının eğitimi için birikim yapması ve bu birikim araçlarında BES’in de olması sonucu bizi sevindirdi. 1-5 yaş arası çocuğu olan anne-babaların birikim yapma düzeyi %64'e kadar yükselirken, 10-15 yaş arası çocuğu olan anne-babalarda %36'ya kadar düşüyor. Bu oranı hızla yukarı çıkarmamız gerekiyor, çünkü çocuklarımızın geleceği için eğitimin önemi yadsınamaz.” Kuruca, AvivaSA olarak, müşteri odaklı yaklaşımları, dijital yatırımları ve serbest hayat ürünlerine verdikleri önem sonucu; sektör liderliklerini 2019’a da taşıyacaklarına emin olduklarını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

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