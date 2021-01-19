'Hamsi avı yasağı sezon sonuna kadar uzatılsın' çağrısı

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına ikinci kez 10 gün süreyle yasak getirdi. Avı yasaklanan hamsinin neden küçük kaldığı tartışılırken, uzmanlar hamsi popülasyonunun geleceği açısından sürenin uzatılmasını istedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, yasak kararının doğru olduğunu belirterek, "Hiç olmazsa gelecek yıl daha kaliteli ürüne kavuşma şansımız olur. Balıkçının da gelecek yıl yüzünün güleceğine inanıyorum. Keşke av sezonunu hiç başlatmamış olsak. Balıkçılar da bundan etkilendi. Şimdi avın ortasındayken bu yasağı almak çok şık değil, fakat stokları ve sürdürülebilir avcılığı düşündüğümüzde bu karar elzemdir. 1 yıl hamsi avını yapmazsak stoklar kendini yenileyebilir" dedi.

EK YASAĞIN UZAMASI ÖNGÖRÜSÜ

Karadeniz´de, 28 Ocak´ta son bulacak 10 günlük ek yasağın da uzatılacağını öngördüğünü kaydeden Prof. Dr. Dinçer, "Hamsi avı için koşullar uygun, iyileştirmelere ulaşmış değil. Deniz suyu sıcaklığı hala 10 derecenin altına düşmedi. Sektördeki büyük balıkçı gemilerini hazırlamak, tayfayı toplamak ve denize açılmak kolay değil. Şubatın sonlarına doğru geldiğimizde de hamsi için doğal av sezonu bitmiş olacaktır. Bu uygulamanın av sezonunun komple kapatılmasına ön ayak olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"KEŞKE HİÇ BAŞLAMAMIŞ OLSAYDI"

Hamsiye yönelik alınan av yasağı kararlarının, gelecek yılın hamsi stoklarına katkı sağlayacağını aktaran Dinçer, "Hamsinin dinamik bir yapısı var. 4 yaşına kadar yaşayabiliyor. 1 yılda olgunluğa ulaşıyor, üremesi hızlıdır ve stoklar çabuk yenilenebilir. O yüzden 1 yıl avlanmaması stoklara ciddi katkıda bulunacak. Bu sezon hazır fırsat ele geçmişken 15 gün için tekrar ava izin verilmemeli. Bu yasağın av sezonun sonuna kadar devam etmesini uygun görüyorum. Keşke hiç başlamamış olsaydı" ifadelerinde bulundu.