Avlu dizisi heyecan dolu 12. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Hatırlanacağı gibi Avlu 11. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sezon finalinin ardından izleyicilerin beklediği 12. bölüm geçtiğimiz akşam saat 20.00'de yayınlandı. Peki; Avlu 2. bölümde neler yaşandı? Ayrıca, Avlu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

AVLU 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Deniz, kızı Ecem’in kaybından sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilmektedir. Cezaevi yönetiminin başına getirilen yeni müdür Zerrin, artık Deniz’in hayata dönmesi gerektiğini düşündüğünden ilaçlarını keser. Deniz’in önünde yepyeni bir yol ve öç alması gereken bir kişi daha vardır; Alp Öztürk. Deniz, tüm dengeleri değiştiren yeni müdür Zerrin’e rağmen planlarını işletebilecek midir?

AVLU 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Deniz'in hyatında yeni bir döneme başlaması izleyicilerin heyecanını bir kat daha arttırdı. Önündeki engellerin başında gelen Zerrin'e karşı planlarını işletmek için Zerrin engelini aşabilecek mi? Gözler, Avlu 13. bölümde. Ancak henüz Avlu 13. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

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