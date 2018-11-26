Avlu dizisi 22. yeni bölümü ile Perşembe akşamı Star TV ekranlarına gelecek. Avlu 21. son bölümde; Deniz’in beklenmeyen hamlesi cezaevi içinde ve dışında fırtınalar kopmasına neden olmuştur. Zerrin, öfkeden deliye dönmüş, Kudret korkudan ne yapacağını şaşırmıştır. İşte, Avlu 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AVLU 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz Hapishaneden Kaçıyor!

Deniz’in beklenmeyen hamlesi cezaevi içinde ve dışında fırtınalar kopmasına neden olmuştur. Zerrin, öfkeden deliye dönmüş, Kudret korkudan ne yapacağını şaşırmıştır. Tüm cezaevi nefesini tutmuş bir ses, bir haber beklemektedir. Deniz, sürpriz bir ismin de yardımıyla hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Fakat hesaba katmadığı haince kurulmuş bir tuzak onu beklemektedir.

Avlu dizisi 22. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV ekranına gelecek.

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