Avlu 41. son bölüm izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılı bir izleyicisi kitlesine ulaşan Avlu'nun son bölümünde Deniz ve Avlu, Murat'ın ölümüyle adeta sarsılıyor. Cezaevi müdürü Zerrin, Murat'ın ölümünü duyurduğunda herkes çıldırıyor. Deniz ise, yakın arkadaşı Murat'ın ölüm haberini aldığında kendisini suçlu tutuyor. Öte yandan, Tolga Necdet'i yakalamasının ardından Deniz ve Azra büyük bir nefes alıyor. Necdet'in ifadesi Zerrin'in sonu mu olacak? Merak konusu oldu...

AVLU DİZİSİNİN MURAT'I ÖLDÜRÜLDÜ!

Avlu'da Baş polis memuru Murat Ünal'ı canlandıran Kenan Ece, dizide cinayete kurban giderek hayatını kaybediyor.

ZERRİN ÖLÜYOR MU?

Avlu dizisinin son bölümünde motosikletli iki kişi Zerrin'i arabasında iken öldürmek istiyor. Zerrin ise kaçmak isterken otomobili ile uçuruma düşüyor ve araba yanıyor.

AVLU 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Avlu 41. son bölümünün ardından 42. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde yer alacaktır.

AVLU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azra, büyümekte olan yangının orta yerindedir. Özlem ile yürütülen Zerrin’i çökertme planı işe yarayacak mıdır? Kendine geldiği takdirde ağzından altın değerinde sözler dökülecek olan Oktay’ı bekleyen korkunç bir sürpriz vardır. Zerrin, onu başarıya götüreceğine inandığı ittifaktan beklediğini alabilecek mi?