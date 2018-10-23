Avlu dizisi 17. yeni bölümüyle Perşembe akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Star TV'de Perşembe günü yayınlanacak olan Avlu dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Avlu dizisinin oyuncuları kimler? İşte Avlu dizisi oyuncuları ve 17. yeni bölüme dair detaylar...

AVLU DİZİSİNİN 17. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

AVLU DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in Davası Nasıl Sonuçlanacak?

Deniz’in gerginliği sürmektedir çünkü şimdi de mahkemeye çıkmaya hazırlanmaktadır. Bu sefer Kudret’e yaptığı saldırıdan dolayı hâkim karşısında olan Deniz’in davası nasıl sonuçlanacaktır? Deniz, Alp ile ilgili planlarını işletmeye başlarken, Zerrin de Kudret de boş durmayacaktır…

AVLU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Demet Evgar (Deniz Demir), Ceren Moray (Azra Kaya), Nursel Köse (Kudret Öztürk), Nergis Öztürk (Zerrin), Kenan Ece (Murat Ünal), Teoman Kumbaracıbaş (Hakan Demir), Çağdaş Onur Öztürk (Oktay Boran), Onuryay Evrentan Atasalihi (Özlem Balaban), Şeyla Halis (Jale Şahin), Ayça Damgacı (Hasret Şengül), Denizcan Aktaş (Alp Öztürk), Tuğrul Tülek (Sinan), Simel Keçicioğlu (Derya), Selen Seyven (Heves)

Senaryosunu Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı Avlu dizisi 17. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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