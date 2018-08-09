Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başrollerinde yer aldığı Limon Film imzalı Avlu dizisi etkileyici bir sezon finali ile ara vermişti. Deniz'in, kızının intikamı için Kudret ile hesaplaştığı sezon finali sonrası yeni sezon merakla bekleniyor. Peki Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu dizisinin yayınlanan sezon finalinde Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bıraktı. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermek olan Deniz için bu hiç kolay olmayacaktır.

Avlu dizisinin yeni sezonunun başlama tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon başlangıç tarihi netleştiği anda haberimizden öğrenebilirsiniz.

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