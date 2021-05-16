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HaberlerGündemAVM'ler ne zaman açılacak 2021? 17 Mayıs'ta AVM'ler açılıyor mu? Alışveriş Merkezleri açılış tarihi açıklandı
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AVM'ler ne zaman açılacak 2021? 17 Mayıs'ta AVM'ler açılıyor mu? Alışveriş Merkezleri açılış tarihi açıklandı mı?

Tam kapanmanın bugün son günü. Birçok işletme gibi alışveriş merkezleri de kapalı durumda bulunuyor. 17 Mayıs Pazartesi itibariyle normalleşmenin başlaması nedeniyle vatandaşlar AVM'ler açılacak mı sorusunun cevabını arıyor...

AVM'ler ne zaman açılacak 2021? 17 Mayıs'ta AVM'ler açılıyor mu? Alışveriş Merkezleri açılış tarihi açıklandı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmiş ve AVM'ler de kapatılmıştı. Peki AVM'lerne zaman, hangi tarihte açılacak?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Tam kapanma ile ilgili olacak yeni Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler ile ilgili resmi açıklamanın da gelmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı AVM'lerin kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa AVM'lerin de kademeli olarak açılması bekleniyor...

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