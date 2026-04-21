        Haberler Bilgi Gündem AVM'lere giriş ücretli mi olacak, alışveriş merkezi girişlerinde para alınacak mı? DMM'den resmi açıklama geldi!

        Son günlerde sosyal medyada konuşulan "AVM girişleri ücretli olacak" iddiası, kamuoyunda geniş yankı uyandırarak kafa karışıklığına neden oldu. Alışveriş merkezlerine girişte vatandaşlardan ücret alınacağı yönündeki söylentiler üzerine gözler resmi açıklamalara çevrildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialara net bir yanıt verildi. Peki, AVM'lere giriş ücretli mi olacak, girişlerde para alınacak mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 16:24 Güncelleme:
        1

        Son zamanlarda sosyal medya ve çeşitli dijital mecralarda gündeme gelen “AVM girişlerinin ücretli olacağı” yönündeki iddialar, kamuoyunda tartışma yarattı. Alışveriş merkezlerine girişte vatandaşlardan para alınacağı yönündeki söylentiler gündemde yer alırken, gözler konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak kamuoyunun yanlış bilgilere itibar etmemesi gerektiği ifade edildi. Peki, alışveriş merkezlerine girişlerde ücret alınacak mı, bu yönde bir düzenleme var mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        AVM’LERE GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı'nın kararıyla AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iddialara kaynak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurum veya üst kurulun bulunmadığı belirtildi.

        3

        AVM GİRİŞLERİNDE PARA ALINACAK MI?

        Sosyal medyada yer alan "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı'nın kararıyla AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
