Araştırma ortaya koydu! Haftada bir tane avokado yiyenlerde... 0:00 / 0:00

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ABD’de araştırmacılar, 30 yılı aşkın süredir avokado tüketimi ile kalp damar hastalıkları arasındaki bağlantıyı kapsayan bir çalışma yürüttü.

UPI internet sitesinin haberine göre, sonuçları, Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, 110 binden fazla kişinin verileri incelendi.

Çalışmada, 9 bin 100’den fazla kişinin kalp hastalığına yakalandığı ve 5 bin 200’den fazla kişinin de felç geçirdiği bildirildi.

HAFTADA İKİ KEZ YARIM AVOKADO TÜKETENLERDE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİ DAHA AZ

Haftada iki kez, farklı zamanlarda yarım avokado tüketen kişilerin, hiç yemeyen ya da daha az yiyenlere kıyasla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 16, kalp hastalığına yakalanma riskinin ise yüzde 21 azaldığı ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarı Lorena Pacheco, "Çalışma, bitki kaynaklı doymamış yağ tüketiminin beslenmeyi güçlendirebileceğine dair bir işaret sunuyor" dedi.

Pacheco, haftada bir adet avokado tüketiminin kalp dostu beslenmenin bir parçası olduğunun altını çizdi.