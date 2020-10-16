Avrasya Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı

DHA

Avrasya Tüneli´nde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünel geçişleri her iki yönde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli girişi dubalarla kapatılırken, trafik uyarı levhalarına ` Tünel kapalı, ilk çıkıştan çıkın´ ve `Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır´ yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergah kullanmaları için uyarıldı.

DHA'nın haberine göre; Avrasya Tüneli´nde çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 05.00 itibarı ile her iki yönde tekrar trafiğe açılacak.