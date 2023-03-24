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Avrupa borsaları düşüşle açıldı 

 Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı 
AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalarak 442,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kaybederek 15.051 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.417 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.062 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 8.864 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 26.116 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1,0790 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin üyelerinden Klaas Knot, bankanın mayısta büyük ihtimalle faiz artıracağını ancak faiz artışının büyüklüğü konusunda bir karar veremediğini dile getirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'e çıkartırken, bankadan yapılan açıklamada, enflasyonda yüzde 2'lik hedef yakalanana kadar şahin politikaların uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar şubatta aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 3,5 artışla beklentileri aştı.

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