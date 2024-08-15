Avrupa'da dikkat çeken transferler
Avrupa'da kulüpler, 2024-2025 sezonu için kadrolarını güçlendiriyor. İşte Avrupa'da dikkat çeken transferler...
Brajan Gruda (Orta saha) Mainz → Brighton
Aaron Wan Bissaka (Sağ Bek) | Manchester United → West Ham United
17.60 Milyon €
Maximilian Beier (Forvet) | Hoffenheim → Borussia Dortmund
Francisco Montero (Stoper) | Beşiktaş → Racing Santander
Julian Alvarez (Santrfor) | Manchester City → Atletico Madrid
75 Milyon €
Tete (Sağ kanat) | Galatasaray → Panathinaikos
Dani Olmo (Orta saha) | Leipzig → Barcelona
55 milyon €
Joao Neves (Orta saha) Benfica → PSG
Niclas Füllkrug (Forvet) Borussia Dortmund → West Ham United
Nicolas Pepe (Sağ kanat) | Trabzonspor → Villarreal
Robin Le Normand (Stoper) Real Sociedad → Atletico Madrid
34.50 Milyon €
Alexander Sörloth (Santrafor) Villarreal → Atletico Madrid
32 Milyon €
Kelechi Iheanacho (Forvet) | Leicester City (İngiltere) → Sevilla (İspanya)
Pierre Emile Hojberg (Orta saha) | Tottenham İngiltere → Marsilya (Fransa)
Amadou Onana (Orta saha) | Everton → Aston Villa (İngiltere)
59.35 Milyon €
Caleb Wiley (Sol bek) | Atlanta United (Avustralya) → Chelsea (İngiltere)
Ozan Kökçü (10 Numara) | FC Eindhoven (Hollanda) → Helsinki (Finlandiya)
Serhou Guirassy (Forvet) | Stuttgart → Borussia Dortmund
18 Milyon €
Georges Mikautadze (Santrfor) | Metz → Lyon
Jaden Philogene (Sol kanat) | Hull City → Aston Villa
Martin Terrier (Forvet) | Rennes → Bayer Leverkusen
20 Milyon €
Thomas Meunier (Sağ bek) | Trabzonspor → Lille
Miodrag Pivas (Stoper) | Jedinstvo (Sırbistan) → Newcastle United (İngiltere)
Alvaro Morata (Santrfor) | Atletico Madrid → Milan
Mason Greenwood (Kanat) Manchester United → Marsilya
Leny Yoro (Stoper) Lille → Manchester United
62 Milyon €
Savio (Kanat) | Troyes → Manchester City
Saul Niguez (Orta saha) | Atletico Madrid → Sevilla
Joshua Zirkzee (Santrfor) | Bologna (İspanya) → Manchester United (İngiltere)
42.50 Milyon €
Yuki Sugawara (Sağ bek) | AZ Alkmaar (Hollanda) → Southampton (İngiltere)
Bertrand Traore (Sağ kanat) | Villarreal (İspanya) → Ajax (Hollanda)
Nuno Tavares (Sol bek) | Arsenal (İngiltere) → Lazio (İtalya)
Kylian Mbappe (Forvet) | PSG → Real Madrid
Alessandro Buongiorno (Stoper) Torino → Napoli
35 Milyon €
Mehdi Taremi (Forvet) | Porto → Inter (İtalya)
Donny van de Beek (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) → Girona (İspanya)
Adam Buksa (Santrfor) Antalyaspor → Midtjylland (Danimarka)
Joao Palhinha (Ön libero) | Fulham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)
Moise Kean (Santrfor) | Juventus → Fiorentina (İtalya)
Khephren Thuram (Orta saha) | Nice (Fransa) → Juventus (İtalya)
Michael Olise (Sağ kanat) | Crystal Palace (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)
Josep Martinez (Kaleci) | Genoa → Inter
Leonardo Spinazzola (Sol bek) | Roma → Napoli (İtalya)
Waldemar Anton (Stoper) | Stuttgart → Borussia Dortmund (Almanya)
Daichi Kamada (10 Numara) | Lazio (İtalya) → Crystal Palace (İngiltere)
Samuel Iling-Junior (Sol kanat) | Juventus (İtalya) → Aston Villa (İngiltere)
Tijjani Noslin (Sağ kanat) | Verona → Lazio (İtalya)
Yankuba Minteh (Sağ kanat) | Newcastle → Brighton (İngiltere)
Elliot Anderson (Orta saha) | Newcastle → Nottingham (İngiltere)
Douglas Luiz (Orta Saha) | Aston Villa (İngiltere) → Juventus (İtalya)
Omari Kellyman (10 Numara) | Aston Villa → Chelsea (İngiltere)
Ben Godfrey (Stoper) | Everton (İngiltere) → Atalanta (İtalya)
Lewis Hall (Sol bek) | Chelsea → Newcastle (İngiltere)
Piotr Zielinski (Orta saha) | Napoli → Inter (İtalya)
Max Kilman (Stoper) | Wolverhampton → West Ham United (İngiltere)
Fisayo Dele-Bashiru (10 Numara) | Atakaş Hatayspor → Lazio (İtalya)
Nicolo Zaniolo (Orta saha) | Aston Villa / Galatasaray → Atalanta (İtalya)
Yusuf Kabadayı (Sol kanat) | Bayern Münih → Augsburg (Almanya)
Archie Gray (Orta saha) | Leeds United → Tottenham (İngiltere)
Tanguy Ndombele (Orta saha) | Galatasaray → Nice (Fransa)
Ethan Mbappe (Orta saha) | PSG → Lille (Fransa)
Valentin Rosier (Sağ bek) | Beşiktaş → Leganes (İspanya)
Can Uzun (10 numara) | Nürnberg → Eintracht Frankfurt (Almanya)
Kiernan Dewsbury-Hall (Orta saha) | Leicester City → Chelsea (İngiltere)
Marc Guiu (Santrafor) Barcelona (İspanya) → Chelsea (İngiltere)
Jeanuel Belocian (Stoper) | Rennes (Fransa) → Bayer Leverkusen (Almanya)
Emre Can Duran (Stoper) | Royal Antwerp (Belçika) → PSV (Hollanda)
Matvey Safonov (Kaleci) | Krasnodar (Rusya) → PSG (Fransa)
Aleix Garcia (Orta saha) | Girona (İspanya) → Bayer Leverkusen (Almanya)
Hiroki Ito (Stoper) | Stuttgart → Bayern Münih (Almanya)
Tosin Adarabioyo (Stoper) | Fulham → Chelsea (İngiltere)
Strahinja Pavlovic (Stoper) | Salzburg → Milan (İtalya)
18 Milyon €
Filip Jörgensen (Kaleci) | Villarreal (İspanya) → Chelsea (İngiltere)
24.50 Milyon €
Matias Soule (Orta saha) | Juventus → Roma (İtalya)
25.60 Milyon €
Renato Veiga (Orta saha) | Basel → Chelsea
14 Milyon €