Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas'ın Belçika galibiyeti sonrası Avrupa karıştı!

Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda Belçika'yı 2-0 mağlup etmesi sonrasında olaylar yaşandı! Brüksel ve Amsterdam'da çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti

ABONE OL
AA
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de Faslıların kutlamaları sırasında olaylar çıktı.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Maçın bitmesinden sonra Brüksel'de yaşayan Faslılar araçlarıyla korna çalarak şehir içinde tur attı.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Brüksel'in merkezindeki Midi Tren İstasyonu civarında yüzlerini kapatan bazı kişiler toplanarak, caddelerde havai fişekler fırlattı.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Bazı yerlerde ise skuter kiralama şirketlerine ait bazı skuterler ile çöp kutuları ateşe verildi. 
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Saatlik araç kiralama şirketine ait bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi. Kimi otobüs ve tramvay durakları da tahrip edildi.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Brüksel polisi, olayları engellemek için merkezi caddelere çok sayıda ekip sevk etti. 
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Polis, Midi Tren İstasyonu yakınlarındaki cadde ve sokaklardan uzak durulması duyurusu yaptı. 
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Polis ekipleri ayrıca kent merkezindeki bazı turistik yerlere giden yollarla alışveriş caddelerini de kapattı.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kentteki şiddet olaylarını kınadığını bildirdi. 
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Polisin olaylara müdahale ettiğini kaydeden Close, olay çıkaran gruplara turistik merkezi bölgelere ve alışveriş caddelerine gelmeme çağrısında bulundu.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    HOLLANDA DA KARIŞTI

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Faslıların kutlamaları sırasında çıkan olaylarda bir araç yandı.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Maçın bitmesinin ardından Amsterdam'da yaşayan Faslılar, araç ve motorlarıyla şehirdeki Merkator, Osdorp ve 4045 meydanlarında korna çalarak, tur attı.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Çok sayıda havai fişek kullanılan kutlamalar esnasında Merkator Meydanı'nda bir araç ateşe verildi.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Polis olayların yaşandığı yolları trafiğe kapatırken, itfaiye yangına müdahale etti.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    ROTTERDAM VE LAHEY'DE GÖSTERİLER

    Polis, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rotterdam'daki kutlamalarda 500 civarında Faslının taşkınlık çıkardığını belirterek, müdahale edilmek üzere çok sayıda polis ve panzerin olay yerine intikal ettiğini aktardı.

     
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalarda çok sayıda havai fişek kullanıldığını ifade eden polis, taraftarlardan meydanı boşaltmalarını istedi.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    FAS'TA İSE COŞKU VAR

    Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.

     
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, çeşitli marşlar eşliğinde yaptıkları meşale gösterileriyle galibiyetin sevincini çıkardı.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Fas, turnuvadaki ikinci maçında rakibi Belçika'yı 2-0 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Fas'ı galibiyete taşıyan goller 73’üncü dakikada Abdelhamid Sabiri ve 90+2’de Zakaria Aboukhlal’den geldi.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Galibiyet sonrası Fas, 4 puanla grup liderliğine yükseldi.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

    Fas, gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü Kanada ile karşılaşacak.
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı
  • Avrupa'da Fas gerilimi! Brüksel ve Amsterdam'da olaylar çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.