Chelsea, Real Madrid'e transfer olmak için ısrarını sürdüren Thibaut Courtois'nın boşluğunu doldurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sky Sports'un haberine göre Courtois, yarın Madrid'e gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından Real Madrid'le anlaşma sağlayacak.

Chelsea ise bu durumda Athletic Bilbao'nun 23 yşaındaki kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna katacak. Chelsea, İspanyol ekibinin Kepa'yı bırakmak istememesi sebebiyle oyuncunun 80 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.

Kepa, bu bonservis bedelenin ödenmesi halinde 75 milyon euro karşılığında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson Becker'in önüne geçerek dünyanın en pahalı kalecisi olacak.

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