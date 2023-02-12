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Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

Türkiye'nin yasına, UEFA ve Avrupa'nın 5 büyük ligi de kayıtsız kalmadı. Karşılaşmalara Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından başlandı

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HABERTURK.COM / AA
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya...5 büyük ligde başlama düdüğü, Türkiye'nin yasının paylaşıldığı 1 dakikalık saygı duruşunun ardından çalındı.
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    İngiltere ve Almanya ligi ekipleri, ayrıca siyah pazubant ile sahaya çıktı.
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    UEFA'dan da benzer bir karar geldi.

    Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlardan önce depremzedeler anısına saygı duruşunda bulunulması kararlaştırıldı.
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    UEFA ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 150 bin avro bağışta bulundu; ayrıca deprem bölgesinde faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşuna 50 bin avro nakdi yardım yaptı.
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    UEFA'dan yapılan açıklamada, ''Bu bağışlar, acil insani müdahaleye yardımcı olmak için toplandı. Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi Final haftasında ek bağış toplama etkinlikleri düzenlemeyi de planlıyoruz'' ifadelerine yer verildi.
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    Lecce - Roma (İtalya Serie A)
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    Hull City - Stoke City (İngiltere Championship)
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    Monaco - PSG (Fransa Ligue 1)
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    Sevilla - Mallorca (İspanya La Liga)
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    Emmen- Fortuna Sittard (Hollanda Ligi Eredivisie)
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

    El Ahli - Real Madrid
  • Avrupa'daki futbol ligleri Türkiye'deki depremi unutmadı

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