        Avrupa İlaç Kurumu: Kardiyovasküler hastalıklar, Avrupa'da önde gelen ölüm nedeni | Sağlık Haberleri

        Avrupa İlaç Kurumu: Kardiyovasküler hastalıklar, Avrupa'da önde gelen ölüm nedeni

        Avrupa İlaç Kurumu (EMA), kardiyovasküler hastalıkların Avrupa'da önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ettiğini ve her yıl 1,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 09:10 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:10
        EMA Avrupa'da önde gelen ölüm nedenini açıkladı
        EMA, yıllık faaliyetleri hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan EMA Terapötik Alanlar Departmanı Başkanı Francesca Day, "Kardiyovasküler hastalıklar Avrupa'da önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor ve her yıl 1,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor" bilgisini verdi.

        Bu hastalıkların sakatlık, erken emeklilik ve işe devamsızlık gibi sorunlara yol açtığını belirten Day, bunun da yaşam kalitesini düşürdüğünü ve ortalama yaşam süresini azalttığını kaydetti.

        Day, diğer taraftan istatistiklerin, risk faktörlerinin arttığını gösterdiğini vurgulayarak, "Yetişkinlerin yüzde 54'ü fazla kilolu. Her 3 gençten 1'i fazla kilolu veya obez. Nüfusun yüzde 25'inde hipertansiyon bulunuyor" dedi.

        AB Komisyonu'nun yakın zamanda AB Güvenli Kalpler Planı'nı (EU Safe Hearts Planı) başlattığını anımsatan Day, EMA'nın sorumluluk alanı çerçevesinde planı destekleyeceğinin altını çizdi.

        Day, diyabet tedavisi için geliştirilen ve obezite tedavisinde de kullanılan glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1'ler) adı verilen ilaç sınıfı hakkında da konuşarak, bu ilaç sınıfına kamu ilgisinin çok yüksek olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

        "Bu ilaçlar yaşam tarzı için kısa yol değildir" uyarısında bulunan Day, bunların uzun vadeli tedaviler olduğunu ve tıbbi gözetim gerektiğinin altını çizdi.

