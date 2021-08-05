Avrupa'da Türk günü

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 2 temsilcimiz sahaya çıkacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla karşı karşıya gelecek; Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk edecek.

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

SAAT: 21.00

HAKEM: Sandro Scharer (İsviçre)

YAYIN: D Smart Spor

MUHTEMEL 11: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Kerem, Berkan, Babel, Mohamed

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

AVRUPA'DA 291. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 84. MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak. Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

TRABZONSPOR - MOLDE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.

STAT: Medical Park

SAAT: 20.30

HAKEM: Harm Osmers (Almanya)

YAYIN: A Spor

MUHTEMEL 11: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

AVRUPA'DA 136. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü. Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.

DİNAMO BATUM - SİVASSPOR

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'a konuk olacak.

STAT: Batum Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: İrfan Peljto (Bosna Hersek)

YAYIN: TRT Spor

MUHTEMEL 11: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Dimitros, Koray Altınay, Henrique, Hakan, Sefa, Faycal, Felix, Kayode

Avrupa kupalarında daha önce 16 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Söz konusu mücadelelerde 17 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.