Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde tur atlayan ve veda eden takımlar! - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde tur atlayan ve veda eden takımlar!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarının ardından direkt son 16 turuna yükselen takımlar ile play-off turuna kalan takımlar belli oldu. 12 takım ise Avrupa Ligi'ne veda etti. İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 01:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte tur atlayan ve veda eden takımlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.

        Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

        Lig aşamasında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 19. sırayı aldı.

        Son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

        Milli futbolcu Zeki Çelik'in 64 dakika forma giydiği maçta Roma, Panathinaikos deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

        Kalesini milli file bekçisi Berke Özer'in koruduğu Lille, Freiburg'a 1-0 yenildi.

        Midtjylland ise Aral Şimşir'in gol attığı maçta Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup etti.

        REKLAM

        TUR ATLAYAN TAKIMLAR

        Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

        Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 bileti almaya çalışacak.

        Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Play-off maçları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

        ZİRVE LYON'UN OLDU

        Fransa ekibi Olimpik Lyon, lig etabını ilk sırada tamamladı.

        Lyon, son haftada PAOK'u 4-2 yenerek 21 puan ve averajla Aston Villa'nın önünde zirveye yerleşti.

        12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

        Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

        Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapattı.

        REKLAM

        Alınan sonuçlar şöyle:

        FCSB (Romanya) - Fenerbahçe: 1-1

        Aston Villa (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 3-2

        Basel (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

        Celtic (İskoçya) - Utrecht (Hollanda): 4-2

        Genk (Belçika) - Malmö (İsveç): 2-1

        Go Ahead Eagles (Hollanda) - Braga (Portekiz): 0-0

        Kızılyıldız (Sırbistan) - Celta Vigo (İspanya): 1-1

        Lille (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-0

        Ludogorets (Bulgaristan) - Nice (Fransa): 1-0

        Olimpik Lyon (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 4-2

        Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bologna (İtalya): 0-3

        Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

        Nottingham Forest (İngiltere) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0

        Panathinaikos (Yunanistan) - Roma (İtalya): 1-1

        Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-1

        Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1

        Sturm Graz (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-0

        Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 3-2

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu

        Romanya'da, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada ise, "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiası ortaya atıldı. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe ise, "...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında