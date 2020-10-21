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Avrupa Ligi'ni en çok İspanyol teknik direktörler kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşayan İspanyol çalıştırıcılar, organizasyonun en başarılı teknik direktörleri oldu. İtalyan Trapattoni ve İspanyol Emery, üçer kezle Avrupa'nın iki numaralı kupasını en çok kazanan isimler olarak rekoru paylaştı

Avrupa Ligi'ni en çok İspanyol teknik direktörler kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörleri sıralamasında İspanyollar başı çekiyor.

1972-2009 arasında UEFA Kupası, 2010'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi adıyla anılan organizasyonda, İspanyol teknik adamlar 11 kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 2'de İtalyanlar 10, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam Fatih Terim'in yanı sıra, birer İskoç, Belçikalı, Fransız, Rus ve Rumen teknik adam da kupa şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

İKİ TEKNİK ADAM ÜÇER KEZ KAZANDI

Avrupa'nın iki numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar, üçer kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de Inter ile kupaya uzandı. Emery ise Sevilla'nın başında 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'nin rekorunu yakaladı.

İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018'de Simeone, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Benitez, 2003'te Porto ve 2017'de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluk elde etti.

İSPANYOLLAR İTALYANLARI BİR KEZ DAHA GEÇTİ

Maurizio Sarri'nin 2019'da Chelsea'nin başında UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmasıyla İtalyan ve İspanyol teknik adamlar arasında eşitlenen en başarılı teknik direktörler sıralaması, geçen sezon Julen Lopetegui'nin Sevilla ile kupayı kazanmasının ardından yeniden İspanyollar lehine döndü.

Sarri, 2019'deki başarısıyla 20 yıl aranın ardından yeniden bir İtalyan teknik direktörün organizasyonda kupa sevinci yaşamasını sağlamıştı. Sarri'den önce kupada mutlu sona ulaşan son İtalyan çalıştırıcı, 1999'da Alberto Malesani'ydi.

İSPANYOLLAR SON YILLARDA ATAĞA KALKTI

İspanyol teknik direktörler, kupada son 17 yılda 9 kez şampiyonluğa ulaşarak adlarından sıklıkta söz ettirdi. Rafael Benitez 2004 ve 2013'te, Juande Ramos 2006 ve 2007'de, Quique Sanchez Flores 2010'da, Unai Emery 2014, 2015 ve 2016'da, Julen Lopetegui 2020'de Kupa 2'de zafer kazandı.

İtalyan çalıştırıcılar ise bu kulvarda 1989-1999 yıllarına damga vurdu. Söz konusu dönemde Napoli'de Ottavio Bianchi 1989'da, Juventus'ta Dino Zoff 1990'da, Inter'de Giampiero Marini 1994'te, Parma'da Nevio Scala 1995'te kupayı kazandı. Giovanni Trapattoni'nin 1991'de Inter ve 1993'te Juventus ile şampiyon olduğu organizasyonda, Luigi Simoni 1998'de Inter, Alberto Malesani ise 1999'da Parma ile kupanın sahibi oldu.

AVRUPA DIŞINDAN SADECE SIMEONE KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı. Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid'in başında 2018'de bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN KAZANAN TEKNİK ADAMLAR

Avrupa'nın en önemli ikinci futbol organizasyonunu kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:

YılTeknik direktörÜlkesiTakımı
1972Bill NicholsonİngiltereTottenham
1973Bill ShanklyİskoçyaLiverpool
1974Wiel CoerverHollandaFeyenoord
1975Hennes WeisweilerAlmanyaB. Mönchengladbach
1976Bob PaisleyİngiltereLiverpool
1977Giovanni TrapattoniİtalyaJuventus
1978Kees RijversHollandaPSV Eindhoven
1979Udo LattekAlmanyaB. Mönchengladbach
1980Freidel RauschAlmanyaEintracht Frankfurt
1981Bobby RobsonİngiltereIpswich Town
1982Sven Goran ErikssonİsveçGöteborg
1983Paul van HimstBelçikaAnderlecht
1984Keith BurkinshawİngiltereTottenham
1985Luis MalownyİspanyaReal Madrid
1986Luis MalownyİspanyaReal Madrid
1987Gunder BengtssonİsveçGöteborg
1988Erich RibbeckAlmanyaBayer Leverkusen
1989Ottavio BianchiİtalyaNapoli
1990Dino ZoffİtalyaJuventus
1991Giovanni TrapattoniİtalyaInter
1992Louis van GaalHollandaAjax
1993Giovanni TrapattoniİtalyaJuventus
1994Giampiero MariniİtalyaInter
1995Nevio ScalaİtalyaParma
1996Franz BeckanbauerAlmanyaBayern Münih
1997Huub StevensHollandaSchalke 04
1998Luigi SimoniİtalyaInter
1999Alberto MalesaniİtalyaParma
2000Fatih TerimTürkiyeGalatasaray
2001Gerard HoullierFransaLiverpool
2002Bert van MarwijkHollandaFeyenoord
2003Jose MourinhoPortekizPorto
2004Rafael BenitezİspanyaValencia
2005Valeriy GazzaevRusyaCSKA Moskova
2006Juande RamosİspanyaSevilla
2007Juande RamosİspanyaSevilla
2008Dick AdvocaatHollandaZenit
2009Mircea LucescuRomanyaShakhtar Donetsk
2010Sanchez FloresİspanyaAtletico Madrid
2011Andre Villas BoasPortekizPorto
2012Diego SimeoneArjantinAtletico Madrid
2013Rafael BenitezİspanyaChelsea
2014Unai EmeryİspanyaSevilla
2015Unai EmeryİspanyaSevilla
2016Unai EmeryİspanyaSevilla
2017Jose MourinhoPortekizManchester United
2018Diego SimeoneArjantinAtletico Madrid
2019Maurizio SarriİtalyaChelsea
2020Julen LopeteguiİspanyaSevilla

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