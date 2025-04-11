Avrupa Merkez Bankası'ndan "müdahaleye hazırız" mesajı

Lagarde, Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB Dönem Başkanı Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Euro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Para politikası konusunda bu dönem sessiz kalacağını belirten Lagarde, bununla birlikte tarifelerin ticaret üzerindeki olası veya mevcut etkisini hesaba katmaları gerekeceğini anlattı.

ABD'nin karşılıklı tariflere ara verdiğini anımsatan Lagarde, "ECB durumu izliyor ve elindeki araçları kullanmaya her zaman hazır." ifadesini kullandı. Lagarde, ECB’nin fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için gerekli araçları olduğunu ve gerekli olması halinde bunları kullanacağını vurguladı.

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ECB Yönetim Konseyinin her zaman şoklara karşı ortak mali kapasite iyileştirmesinin gerekli olduğunu görüşüne sahip olduğunu belirten Lagarde, "Bütün piyasa gelişmelerini dikkatle izliyoruz. Son zamanlarda bir miktar oynaklık gözlemledik. Ancak Avrupa'da ve özellikle Euro Bölgesinde, piyasa altyapılarının ve tahvil piyasaları da dahil olmak üzere piyasaların işleyişinin düzenli bir şekilde işlediğini gözlemledik." diye konuştu.