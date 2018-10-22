Spor Toto Süper Lig'de Mbaye Diagne fırtınası sürüyor... 9 haftalık süreçte 10 gol atmayı başaran Kasımpaşalı golcü, en yakın rakiplerine 5 gollük fark attı. 26 yaşındaki futbolcu, 7 takımın attığı golden fazlasını tek başına kaydetti.

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Diagne'nin bu başarısı Avrupa liglerine bakıldığında daha iyi anlaşılıyor. Senegalli oyuncu; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, Yunanistan liglerine göz attığımızda en golcü futbolcu olarak göze çarpıyor. Diagne; Messi, Mbappe, Lewandowski, Ronaldo gibi birçok yıldızı geride bırakarak zirveye çıktı.

AVRUPA LİGLERİNDE EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR

İNGİLTERE

Eden Hazard - 7

Sergio Agüero - 6

Aleksandar Mitrovic - 5

İSPANYA

Stuani - 8

Messi - 8

Andre Silva - 7

FRANSA

Kylian Mbappe - 9

Neymar - 8

Nicolas Pepe - 7

ALMANYA

Luka Jovic - 7

Paco Alcacer - 7

Ondrej Duda - 7

İTALYA

Krzysztof Piatek - 9

Lorenzo Insigne - 6

Ciro Immobile - 6

HOLLANDA

Hirving Lozano - 8

Luuk de Jong - 8

Kristoffer Peterson - 8

BELÇİKA

Leandro Trossard - 8

Landry Dimata - 8

Ivan Santini - 8

RUSYA

Fedor Chalov - 8

Artem Dzyuba - 8

Ze Luis - 5

YUNANİSTAN

Erik Jendrisek - 5

Aleksandar Prijovic - 5

Efthymios Koulouris - 4

GOLE KATKI SIRALAMASINDA İSE YALNIZCA PEPE'Yİ GEÇEMEDİ

Mbaye Diagne, ligde 10 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. Gol ve asist sayılarının toplamına bakıldığında Avrupa'nın büyük liglerinde Diagne'yi geçebilen tek isim var. Lille'in parlayan ismi Nicolas Pepe, bu sezon Ligue 1'de 7 gol atarken 6 da asist yaptı. Lionel Messi (7 gol, 5 asist) ve Kylian Mbappe (9 gol, 3 asist) de Diange gibi 12 gole katkı verdi.

İngiltere Premier Lig | Gol / Asist = Toplam

Eden Hazard (Chelsea) 7 / 3 = 10

Sergio Agüero (Manchester City) | 6 / 2 = 8

Callum Wilson (AFC Bournemouth) 3 / 5 = 8

İspanya La Liga | Gol / Asist = Toplam

Lionel Messi (Barcelona) 7 / 5 = 12

Christian Stuani (Girona) 8 / 0 = 9

Luis Suarez (Barcelona) 4 / 4 = 8

Fransa Ligue 1 | Gol / Asist = Toplam

Nicolas Pepe (Lille) 7 / 6 = 13

Kylian Mbappe (PSG) 9 / 3 = 12

Neymar (PSG) 8 / 3 = 11

Almanya Bundesliga | Gol / Asist = Toplam

Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt) 5 / 6 = 11

Marco Reus (Borussia Dortmund) 5 / 5 = 10

Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) 7 / 1 = 8

İtalya Serie A | Gol / Asist = Toplam

Cristiano Ronaldo (Juventus) 5 / 5 = 10

Krzysztof Piatek (Genoa) 9 / 0 = 9

Suso (Milan) 2 / 6 = 8

Hollanda Ligi | Gol / Asist = Toplam

Hirving Lozano (PSV) 8 / 3 = 11

Luuk de Jong (PSV) 8 / 2 = 10

Nasser El Khayati (ADO Den Haag) 7 / 3 = 10

Belçika Ligi | Gol / Asist = Toplam

Leandro Trossard (Genk) 8 / 2 = 10

Landry Dimata (RSC Anderlecht) 8 / 2 = 10

Ruslan Malinovskyi (Genk) 5 / 5 = 10

Rusya Ligi | Gol / Asist = Toplam

Fedor Chalov (CSKA Moskova) 8 / 1 = 9

Sebastian (Driussi Zenit) 3 / 6 = 9

Sardar Azmoun (Rubin Kazan) 4 / 4 = 8

Yunanistan Süper Ligi | Gol / Asist = Toplam

Erik Jendrisek (AO Xanthi) 5 / 1 = 6

Anastasios Chatzigiovanis (Panathinaikos) 2 / 4 = 6

Aleksandar Prijovic (PAOK) 5 / 0 = 5

KARİYERİNE İTALYA'DA BAŞLADI

Mbaye Diagne, profesyonel kariyerine İtalya'da başladı.İtalya'nın alt liglerinde 3 yıl forma giyen Diagne, 2013-2014 sezonu başında ise Juventus'a transfer oldu.

Torino ekibiyle resmi maçta forma giyme şansı bulamayan Senegalli futbolcu, sırasıyla Lierse (Belçika), El Shabab (Suudi Arabistan), Westerlo (Belçika) ve Ujpest (Macaristan) takımlarına kiralandı.

Özellikle Ujpest'te gösterdiği etkili performansın ardından Çin ekibi Tianjin Teda, 2016 Şubat ayında Diagne'yi bonservisiyle kadrosuna dahil etti.

PROFESYONEL KARİYERİ

Mbaye Diagne'nin profesyonel kariyerindeki performansı şöyle:

Sezon Takım Maç Gol 2013-2014 Lierse 11 7 2014-2015 El Shabab 2 - 2014-2015 Westerlo 11 3 2015-2016 Ujpest 15 11 2016 Tianjin Teda 27 10 2017 Tianjin Teda 17 6 2017-2018 Kasımpaşa 17 12 2018-2019 Kasımpaşa 9 10

MİLLİ TAKIM YOLU AÇILDI

Mbaye Diagne, bu sezon sergilediği performansla Senegal Milli Takımı'na davet edildi.Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ile 9 Eylül'de yapılan maçta ilk kez milli olan 26 yaşındaki oyuncu, ardından aynı organizasyonda Sudan ile yapılan 2 müsabakada da sahaya çıktı.

Diagne, milli formayla çıktığı 3 maçta gol sevinci ise yaşayamadı.

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