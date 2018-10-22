Spor Toto Süper Lig'in flaş takımı Kasımpaşa, topladığı puanların yanı sıra güzel futbolu ve attığı gollerle de dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 22 gol atmayı başararak rakiplerine bu alanda fark attı. Paşa'nın ardından ligin en çok gol atan takımları 17'şer gol (Galatasaray, Trabzonspor (1 maçı eksik)) kaydedebildi.

Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımızda da Kasımpaşa'nın gol sayısı üst sıralarda yer alıyor. İngiltere Premier Lig'de Manchester City (26), La Liga'da Barcelona (23), Bundesliga'da Borussia Dortmund (27), Ligue 1'de PSG (37), Kasımpaşa'dan fazla gol atabilen 4 takım olarak görünüyor. Kasımpaşa attığı 22 golle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında en fazla gol atan 5. takım durumunda.

AVRUPA'DA GOL SAYISI DİKKAT ÇEKEN TAKIMLAR

PREMIER LİG

Manchester City: 26

Chelsea: 20

Arsenal: 19

Liverpool: 16

LA LIGA

Barcelona: 23

Sevilla: 20

Real Madrid: 13

Atletico Madrid: 10

BUNDESLİGA

Borussia Dortmund: 27

Mönchengladbach: 19

Eintracht Frankfurt: 19

Bayern München: 15

SERIE A

Juventus: 19

Napoli: 18

Roma: 16

LIGUE 1

Paris Saint-Germain: 37

Marsilya: 22

Lille: 19

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