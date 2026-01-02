Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Avrupa'nın en güçlü ordusunun inşasını hızlandıracağız" | Dış Haberler

        "Avrupa'nın en güçlü ordusunun inşasını hızlandıracağız"

        "Önce Polonya" ilkesini uygulayacaklarını ifade eden Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Avrupa'nın en güçlü ordusunun inşasını hızlandıracağız. Büyük altyapı yatırımlarını hızlandıracağız." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya'dan 'Avrupa'nın en güçlü ordusunu' kurma hedefi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin bu yıl Avrupa'nın en güçlü ordusunun inşasını hızlandıracağını bildirdi.

        Polonya'nın kamu yayıncısı TVP, Tusk'ın 2026 yılı için beklentilerini ele aldığı açıklamasını paylaştı.

        Tusk, 2026'nın Polonya'nın ivme kazanacağı bir yıl olacağına işaret ederek "Hükümet, askeri genişlemeyi hızlandırmak, büyük altyapı projelerini takip etmek ve savunma sektörü de dahil, sanayinin yeniden inşası olarak tanımlanan süreci ilerletmek için çalışmalarını sürdürecek." dedi.

        Kamu alımlarında "Önce Polonya" ilkesini uygulayacaklarını aktaran Tusk, "Avrupa'nın en güçlü ordusunun inşasını hızlandıracağız. Büyük altyapı yatırımlarını hızlandıracağız." değerlendirmesini yaptı.

        Tusk, 2026'da suçla mücadele konusunda daha katı bir tutum sergileyeceklerini belirterek Polonya'nın "güvenlik vahası" olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

        Küresel zorluklara rağmen Polonya'nın 2025'te ekonomik büyümede hız kazandığını ve büyük yatırımlar başlattığını ifade eden Tusk, 2026'nın da ülkesi için olumlu geçecek bir yıl olmasını temenni etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Serhat Gezer'in (43) cinayet şüphelisi Ramazan Topçu tutuklandı. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi