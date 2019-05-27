Avrupa Birliği'nin önümüzdeki beş yılına yön verecek dört günlük seçim maratonu sona erdi. AP, yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunan AP seçimleri sonucuna ilişkin öncü tahminleri yayımladı.

ALMANYA'DA KAZANAN 'YEŞİLLER' OLDU

Almanya'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Yeşiller Partisi yüzde 22 oy alarak birinci oldu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketine göre, Yeşiller oylarını bir önceki seçime göre yüzde 11,1 artırdı ve AP'de 22 sandalye elde etti. Böylelikle Yeşiller bir önceki seçimlere göre oylarını iki kat artırdı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 21,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6 oy aldı. Buna göre, Birlik Partileri toplamda yüzde 27,9 oy kazandı. Birlik Partilerinin AP'deki sandalye sayısı toplam 28 oldu. CDU'nun 2014'teki seçimlere göre oy oranı yüzde 8 düştü.

YUNANİSTAN'DA ÇİPRAS'A ŞOK! ERKEN SEÇİME GİDECEK

Yunanistan'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi birinci oldu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel seçimlerde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Aleksis Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi.

Başbakan Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin 2'nci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçimilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerin haziranın sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

GÜNEY KIBRIS'TAN AP'YE TÜRK MİLLETVEKİLİ

Güney Kıbrıs'ta ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden aday gösterilen Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu'na girmeye hak kazandı.

Güney Kıbrıslılar Avrupa Parlamentosu'ndaki 6 sandalye için sandık başına gitti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki seçimlerde, Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) birinci olurken, Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ikinci sırada yer aldı. Ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden (AKEL) Avrupa Parlamentosu için aday olan Niyazi Kızılyürek, seçimlerden galip ayrıldı. Kızılyürek Avrupa Parlamentosuna giren ilk Kıbrıslı Türk oldu.

İSPANYA VE PORTEKİZ VE İSVEÇ'TE SOSYALİSTLER KAZANDI

AP'nin 751 parlamenterinden 54'üne sahip olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 18 parlamenter ile birinci sırada yer aldı. ABC ve El Diario gazetelerinde yayınlanan iki ayrı sandık başı seçim sonuçlarında benzer öngörülerin çıktığı görüldü.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerden birinci çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayan PSOE, AP seçimlerinde de ülke siyasetinde birinci sıradaki yerini korudu.

Bu sonuçlara göre, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan ve 26 Nisan'daki genel seçimde milletvekili seçilen ERC'nin liste başı adayı Oriol Junqueras ile Belçika'ya kaçan ve JxCAT'ın liste başı adayı olan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'in AP parlamenteri seçildikleri belirtildi.

Diğer yandan, AP'de 21 parlamenteri bulunan Portekiz'de de mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Partinin (PS),resmi olmayan sandık başı sonuçlara göre oyların yüzde 30'undan fazlasını alarak birinci parti çıktığı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin çıkış anketine göre, hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti, yüzde 23,7 ile birinci parti oldu.

Ana muhalefetteki Moderat Parti (Muhafazakar Parti) 2014'teki AP seçimlerine göre oyunu yüzde 3,2 artırarak yüzde 16,7 oranında oy aldı.

Göçmen karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratlar Partisi yüzde 15,6 oranında oy alırken, oyun en çok artıran parti oldu.

İTALYA'DA AŞIRI SAĞCI LEGA ZAFER KAZANDI

Sandık çıkış anketleri ve gece ilk gelen sonuçlara göre aşırı sağcı Lega Partisi yüzde 30 civarında oy alarak zafer kazandı.

Farklı sandık çıkış anketlerine göre Demokrat Parti yüzde 20 ila 25 arasında oy ile ikinci sırada yer alırken hükümetin diğer ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin oy oranı ise yüzde 20 ila 23 arasında oldu.

Anketlere göre Silvio Berlusconi'nin lideri olduğu Forza Italia için yüzde 9,8, bir diğer sağ parti Fratelli d'Italia yüzde 6 oranında oy aldı.

Lega Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, partisinin AP seçimi zaferini twitter üzerinden yayınladığı fotoğraf ile kutladı. Salvini fotoğrafında "İtalya'nın birinci partisi, teşekkürler" yazısını paylaştı. 5 Yıldız Hareketi, ilk seçim sonuçları yenilgi olarak kabul değerlendirmediklerini ve sandıktan çıkan kesin sonuçları bekleyeceklerini açıkladı.

FRANSA'DA AŞIRI SAĞCILAR KAZANDI

Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN),iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketini (LREM) yüzde 1,2 puan farkla geride bırakarak kazandı.

Ülke genelinde 34 listenin yarıştığı AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla ikinci sırada yer aldı.

BELÇİKA 21 MİLLETVEKİLİ SEÇTİ

Oy kullanma zorunluluğu olan Belçika'da yaklaşık 8 milyon seçmen AP seçimleri için aralarında 12 Hollandaca konuşan bölge milletvekili, 8 Fransızca konuşan bölge milletvekili ve 1 Almanca konuşan bölge milletvekilinin bulunduğu 21 milletvekili seçti.

Yeni Flaman İttifaki yüzde 14 oyla liderliğini sürdürürken Flaman çıkarlar Partisi Vlamms Belang yüzde 12,1 oyla ikincilikte yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Liberaller ve açık Flaman Demokratlar partisi oyların yüzde 12,7'sini aldı.

AVUSTURYA'DA KURZ'UN PARTİSİ BİRİNCİ ÇIKTI

Avusturya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Sebastian Kurz'un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 34,5 oyla birinci oldu.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin açıkladığı resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, iktidardaki ÖVP oylarını bir önceki seçime göre yüzde 7,7 oranında artırarak, yüzde 34,5'e yükseltti.

AP'nin 2014'teki seçimlerinde 5 milletvekili çıkaran merkez sağ parti, bu seçimlerde tahminlere göre 7 milletvekili çıkaracak.

AŞIRI SAĞDA OY KAYBI

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin geçen hafta basında da yer alan, "2017'de, bir Rus yatırımcının partilerine yardım yapması durumunda devlet ihalelerinde Rusya'ya kolaylık sağlanacağı" yönündeki ifadelerinin bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, partinin girdiği ilk seçimde tahminlere göre yüzde 2,2 oranında oy kaybettiği kaydediliyor.

Aşırı sağcı FPÖ 2014 seçimlerinde yüzde 19,7 oy oranına ulaşarak 4 milletvekilini AP'ye göndermişti. Bu seçimlerde oyu 17,5'e gerileyen aşırı sağcılar 3 milletvekili çıkarabiliyor.

Avusturya'da 2017'de yapılan genel seçimlerde ciddi bir hezimet yaşayan Yeşiller Partisi, yüzde 4 seçim barajını aşamadığı için meclis dışında kalmıştı. AP seçimlerinde yeniden toparlanmaya başlayan Yeşiller, yüze 13,5 oy oranıyla AP'ye 2 milletvekili gönderebiliyor.

HOLLANDA'DA İSLAM KARŞITI WİLDERS KAYBETTİ

Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre 6 üye çıkaran, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) kazandı, Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise 4 koltuğunu da kaybetti.

DANİMARKA'DA SEÇİMİN GALİBİ LİBERAL PARTİ VENSTRE

Danimarka'da yapılan ve yüzde 66'lık oranla katılım rekoru kırılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, resmi sonuçlara göre Liberal Parti Venstre, yüzde 23,5 oy oranıyla birinci geldi.

Ülkede 5 yıl önce yapılan seçimlerde büyük bir zafer elde eden ve sürpriz bir şekilde AP'de 4 sandalye kazanan aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi ise bu seçimlerde hezimete uğradı. Oy oranı yüzde 10,7'ye düşen Danimarka Halk Partisi, AP'de sadece bir sandalye ile temsil edilecek.

BAŞBAKAN OĞLUNA OY VERDİ

Danimarka Başkanı Lars Lökke Rasmussen, AP seçimlerinde oyunu Venstre'den aday gösterilen oğlu Bergur Lökke Rasmussen'e verdiğini açıkladı.

DANİMARKA'DA TÜRK ADAYLAR SEÇİLEMEDİ, PKK YANLISI SEÇİLDİ

Alternatif Parti'den (Alternativet) AP'ye aday olarak gösterilen gazeteci ve oyuncu Sadi Tekelioğlu’nun partisi, seçimlerde aldığı yüzde 3,4 oy ile AP'ye üye gönderemezken, iki parlamenter gönderen Sosyalist Halk Partisi'nde ise Türkiye kökenli Gül Özcan, yeterli sayıda tercihli oy alamadığı için seçilme başarısı gösteremedi.

Şimdiye kadar seçim ittifakı uygulayarak AB'ye Karşı Halk Hareketi ile birlikte AP seçimlerine giren Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller) ise bu seçimde ittifak dışında kalarak, parti olarak girdikleri seçimlerde bir sandalye kazandı.

Birlik Listesi'ni AP'de, ilk sıradan aday gösterdiği ve terör örgütü PKK/PYD'ye sempatizanlığıyla bilinen Nikolaj Villumsen temsil edecek.

MACARİSTAN'DA FIDESZ-KDNP İTTİFAKI KAZANDI

Macaristan'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) ittifakı kazandı.

Oyların yüzde 99'unun sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, Fidesz-KDNP ittifakı oyların yüzde 52'sini alarak birinci parti oldu.