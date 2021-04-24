Dünya futboluna bomba gibi düşen Avrupa Süper Ligi ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. 12 kurucu kulüple başlayacağı açıklanan organizasyondan Real Madrid ve Barcelona dışındaki kulüpler UEFA'nın tehditleri sonrası ayrılmıştı. Bu kulüpleri ağır yaptırımların beklediği kaydedildi.

Almanya'dan Der Spiegel'in yayınladığı sözleşmeye göre ligden çekilen kulüplerin 150 milyon euro tazminat ödemesi gerekiyor. İspanya'dan El Mundo Deportivo ise bu tazminat bedelinin 300 milyon euro olduğunu öne sürdü.

Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Florentino Perez, "Süper Lig'in öldüğünü düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Ben ne UEFA'dan ne de FIFA'dan korkarım. Öyle 'çıkıyorum' diyerek Süper Lig'den kimse çıkamaz. Kimse Süper Lig'den ayrılık için gereken tazminatı ödemedi çünkü henüz kimse ayrılmadı. Ayrılırlarsa cezasını çekerler" demişti.

Öte yandan UEFA'nın da organizasyondan ayrılmadıklarını açıklayan Real Madrid ile Barcelona'ya dava açacağı belirtildi.