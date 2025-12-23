Habertürk
        Avrupa turnesine çıkacaklar

        Avrupa turnesine çıkacaklar

        'Alevli Günler', Avrupa turnesi kapsamında tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:49
        Avrupa turnesine çıkacaklar
        Vigor Sanat Organizasyonluğu'nda Türkiye’de kapalı gişe sahnelenen ve yoğun ilgi gören 'Alevli Günler', Avrupa turnesi kapsamında tiyatroseverlerle buluşuyor.

        Irmak Bahçeci’nin kaleme aldığı, Yıldıray Şahinler’in yönettiği; Erkan Can, Güven Kıraç, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen gibi usta oyuncuları bir araya getiren oyun, 100. oyun heyecanıyla ilk kez Avrupa sahnesine geliyor.

        2023 yılındaki prömiyerinden bu yana seyircinin büyük ilgisiyle karşılanan 'Alevli Günler', çağdaş bir 'Yaşar – yaşamaz' hikâyesini kara mizahın güçlü diliyle sahneye taşıyor. Dostluk, inanç, özgürlük ve sistem kavramlarını merkezine alan oyun, güldürürken düşündüren yapısıyla izleyicide derin bir etki bırakıyor.

        100'üncü oyun heyecanının Avrupa sahnesinde kutlanacağı özel turnenin ilk durağı 9 Ocak’ta Amsterdam Meervaart Theater. Ardından oyun 10 Ocak’ta Düsseldorf Capitol Theater ve 25 Nisan’da Berlin Urania sahnelerinde seyirciyle buluşacak.

        KONUSU... Çocukluklarından beri ayrılmamış üç arkadaş… Mahallenin kasabı, muhasebecisi ve Türk kültürü profesörü olan üç kafadar, içlerinden birinin kanser teşhisi almasıyla sarsıcı bir süreçle yüzleşir. Arkadaşlarının, inançları gereği öldükten sonra yakılmak istediğini açıklamasıyla birlikte, farklı olana yaşam hakkı tanımayan bir düzenle karşı karşıya kalırlar. Bürokratik engeller ve absürt durumlar, seyirciyi kahkaha ile hüzün arasında dolaştırır.

