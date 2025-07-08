Avrupakent GYO'dan temettü açıklaması

Artaş Holding’in grup şirketi, Artaş İnşaat’ın iştiraki konumundaki Avrupakent GYO, Temmuz ayında temettü dağıtımının ikinci taksit ödemesini gerçekleştirecek. Halka arz olduğu tarihten bu yana, her yıl düzenli temettü dağıtan Avrupakent GYO, yine bu yıl da dağıtacağı temettü oranını duyurdu.

28 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı kanununun 23 seri nolu Kurumlar Vergisi genel tebliğinden önce, halka arz döneminde esas sözleşmesinde,dağıtılabilecek net kârın minimum %50’sine temettü dağıtım şartı getiren Avrupakent GYO'nun bugüne kadar dağıttığı temettü oranında %80’in altına düşmediği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl, dağıtılabilir net kârının yüzde 80’ini dağıtarak yatırımcılarına 840 milyon TL’lik temettü ödemesi yapan Avrupakent GYO, bu yıl dağıtılabilir net kârının yüzde 80’ini üç taksitte dağıtacak. Avrupakent GYO'nun toplamda 1 milyar 975 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirerek geçtiğimiz yıla oranla temettü miktarını yüzde 135 artırmış olacağı ifade edildi. Temettü ödeme planının ilk ödemesini 600 milyon TL olarak 25 Nisan 2025 tarihinde yatırımcılarına dağıtımını yapan şirket, KAP’a yaptığı açıklamada 9 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirileceği temettü ikinci taksit ödemesini ise 600 milyon TL olarak açıkladı.