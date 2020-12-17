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Avrupalı bir yatırımcı elektrik için masada

Şehiriçi elektrik dağıtımında yabancı yatırımcı sürprizi… Ankara’da enerji kulislerinde, Marmara Bölgesi’nin bir bölümüne hizmet veren şehiriçi elektrik dağıtım şirketinin, Avrupa merkezli yabancı yatırımcıyla ortaklık için görüşmelere başladığı konuşuluyor. Bu temas, enerjinin değişik sektörlerinden yabancı yatırımcıların tek tek çıktığı bir dönemde gündeme geldi. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının, enerji sektöründe yeni yabancı yatırımcıların da önünü açabileceği ifade ediliyor. Olcay Aydilek'in haberi...

Avrupalı bir yatırımcı elektrik için masada

Türkiye’de 21 şehiriçi elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Devlet, elektrik dağıtım sektörünü özelleştirdi ve bu alandan çıkı. Ülke genelinde elektrik dağıtımı özel sektör eliyle yerine getiriliyor.

YABANCI YATIRIMCI

Yerli ve yabancı yatırımcılar, 2000’li yılların başında enerji sektörüne gerek elektrik gerekse de doğal gaz yoğun yatırım yaptı. Ancak son dönemde tersine bir süreç işledi. Yabancı yatırımcıların bir bölümü, Türkiye enerji pazarından çıktı. Bir bölümü de çıkmak üzere hazırlık yapıyor.

AVRUPALI YATIRIMCI İLE İLK TEMAS

Tam bu aşamada enerji kulislerinde bomba etkisi yaratan bir ortaklık konuşulmaya başlandı. Buna göre Türkiye’de değişik alanlarda faaliyet gösteren bir holding bünyesinde yer alan şehiriçi elektrik dağıtım şirketi, Avrupa merkezli yabancı bir yatırımcıyla ya da fonla ortaklık için görüşmelere başladı. Söz konusu dağıtım şirketi, Marmara Bölgesi’nin bir bölümüne hizmet veriyor.

Bu görüşme, enerjinin değişik sektörlerinden yabancı yatırımcıların tek tek çıktığı bir dönemde gündeme geldiği için sektörde büyük heyecan uyandırdı. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının, enerji sektöründe yeni yabancı yatırımcıların da önünü açabileceği ifade ediliyor.

KONSOLİDASYON SÜRECİ

Sektör temsilcileri, enerji alanında (elektrik ve gaz) izleyen günlerde satın alma, devir ve birleşmeler yoluyla geniş çaplı bir konsolidasyon sürecinin beklenebileceğine işaret etti.

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