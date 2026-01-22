Habertürk
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek üçüncü tura çıktı! - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek üçüncü tura çıktı!

        Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:56
        Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek üçüncü turda!
        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi.

        Melbourne kentindeki turnuvanın 5. gününde ikinci tur maçlarına devam edildi.

        Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, İtalyan rakibi Francesco Maestrelli'yi 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

        İtalyan raket Lorenzo Musetti ise vatandaşı Lorenzo Sonego'yu 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

        SWIATEK, ANISIMOVA VE PEGULA, 3. TURDA!

        Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu olan dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çek rakibi Marie Bouzkova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

        ABD Açık finalisti ABD'li Amanda Anisimova, Çek raket Katerina Siniakova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

        ABD'li Jessica Pegula ise vatandaşı McCartney Kessler'i 6-0, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

