Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek üçüncü tura çıktı!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 5. gününde ikinci tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, İtalyan rakibi Francesco Maestrelli'yi 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

İtalyan raket Lorenzo Musetti ise vatandaşı Lorenzo Sonego'yu 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.