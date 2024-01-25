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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı: Aryna Sabalenka-Qinwen Zheng - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı: Aryna Sabalenka-Qinwen Zheng

        Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek finale yükseldi ve Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu. Aryna Sabalenka-Qinwen Zheng finali 27 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:53
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        Avustralya'da finalin adı belli oldu!
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        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında 12 numaralı seribaşı Zheng ile elemelerden gelen dünya 93 numarası Yastremska karşılaştı.

        Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zheng, kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı ve 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

        Zheng ile Sabalenka arasındaki tek kadınlar final maçı, 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

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