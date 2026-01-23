Habertürk
        Grand Slams Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, 4. tura çıktı! - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, 4. tura çıktı!

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:33
        Avustralya'da Zverev ve De Minaur, 4. turda!
        Melbourne kentindeki turnuvanın altıncı gün akşam seansında 3. tur maçları oynandı.

        Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, 26 numaralı seribaşı Britanyalı Cameron Norrie'yi 7-5, 4-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

        6 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ise ABD'li Frances Tiafoe'yi 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

        10 numaralı seribaşı Kazak Alexander Bublik de Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

        PAOLİNİ'DEN SÜRPRİZ VEDA

        Tek kadınlarda 2024'te iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, 18 yaşındaki ABD'li Iva Jovic'e 6-2 ve 7-6'lık setlerle yenilerek 3. turda elendi.

        8 numaralı seribaşı Rus tenisçi Mirra Andreeva ise Rumen Elena-Gabriela Ruse'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tur biletini aldı.

