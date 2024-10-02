Avustralya'da nadir görülen albino valabi doğdu

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki yaban hayatı parkında albino bir valabi (küçük kanguru) yavrusunun dünyaya geldiği, bunun da tür içinde oldukça nadir rastlanan bir özellik olduğu duyuruldu.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, South Wales eyaletinde bulunan Symbio Yaban Hayatı Parkı'ndan yapılan açıklamada, valabi yavrusuna, görünüşünden dolayı Karlar Ülkesi (Frozen) isimli animasyon filmindeki kardan adama atfen Olaf adının verildiği belirtildi.

Parkta görevli Elizabeth Florance, açıklamasında, beyaz kürkü ve soluk pembe gözlerine rağmen yavrunun albino olduğunu anlamalarının biraz zaman aldığını anlattı.

Kanguru klanının üyelerinden biri olan ve 'küçük kanguru' ismiyle de bilinen valabilerin 100 binde yalnızca birinin albinizm genetik özelliğini sergilediğini belirten Florance, "Bu çok ama çok nadir görülen bir durum" dedi.

Kalıtsal ve nadir görülen bir genetik durum olan albinizm, saçta, deride ve gözlerde melanin pigmentinin eksikliğinden kaynaklanıyor.

*Görsel, Symbio Yaban Hayatı Parkı'nın videosundan alınmıştır.