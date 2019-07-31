Ölen timsahın midesine baktılar... "Böyle bir şey bulacağımı hiç düşünmedim"

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Koorana Timsah Çiftliği'nde ölen MJ adlı 4,7 metre uzunluğundaki dev timsahın midesinde paslanmaz çelikten yapılmış 6 vidalı ortopedik plaka bulunduğu açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, Queensland eyaletinin Rockhampton kenti yakınlarındaki Koorana Timsah Çiftliği’nin sahibi John Lever, hastalıktan öldüğü belirlenen MJ’nin midesini açtığında, 6 vidalı ortopedik plaka buldu.

Hastalıktan ölen büyük timsahların ölüm nedenlerini belirlemek için midelerinin açılmasının normal prosedür olduğunu belirten Lever, taş, plastik, kancalar, cam ve ağ paçaları görmeye alışık olduklarını ancak MJ’nin midesinden çıkan ortopedik plaka karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

Buldukları 10 santimetre uzunluğundaki plakanın yıllarca timsahın midesinde kalmasından dolayı üzerinde hangi alanda kullanıldığını belirleyecek numara bulunmadığını anlatan Lever, "Böyle bir şey bulacağımı hiç düşünmedim" dedi.

Söz konusu plakanın tıp ya da veterinerlik alanında kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için İngiltere’deki bir plaka üreticisiyle temasa geçtiklerini ve sonuç beklediklerini dile getiren Lever, talep edilmesi durumunda adli tıp incelemesi için parçayı polise verebileceğini vurguladı.

MJ'NİN YAŞADIĞI ÇİFTLİKTEN PERSONEL VE EVCİL HAYVAN KAYBI YOK

Ortopedik plakanın nereden geldiğinin gizemli olduğunu kaydeden Lever, resimlerini sosyal medya hesabından paylaşarak halktan yardım talebinde bulunduğunu kaydetti. Lever, "Birisinin onu göreceğini ve ‘ne olduğunu biliyorum, kesinlikle budur’ diyeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Dev timsahı yaklaşık 6 yıl önce Queensland’daki bir başka çiftlikten satın aldığının altını çizen Lever, MJ’nin daha önce doğal hayatta yaşadığını sözlerine ekledi.

1981 yılında açılan Koorana Timsah Çiftliği’nde 5 binden fazla timsah bulunuyor.