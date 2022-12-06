Avustralya'da üst üste 8. faiz artırımı 0:00 / 0:00

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Enflasyonun yüzde 6.9'a yükseldiği Avustralya'da faiz artırımları gelmeye devam ediyor.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugün 25 baz puanlık faiz artırımına gittiğini açıkladı. Politika faizini yüzde 3.1 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çeken RBA böylece son 8 toplantının tamamında faiz artırım kararı almış oldu.

YÜZDE 8'E ÇIKMASI BEKLENİYOR

RBA Başkanı Philip Lowe karar sonrası yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde 2-3 hedefinin çok üzerinde seyretmeye devam ettiğini ifade etti.

Yüksek enflasyonun önemli bir kısmının küresel gelişmelerle açıklanabileceğini belirten Lowe "Ancak güçlü iç talep de enflasyondaki yükselişte bir rol oynuyor. Enflasyonun gelecek yıl düşüşe geçmeden önce, bu çeyrekte yüzde 8'e çıkmasını bekliyoruz" dedi.