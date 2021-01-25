Avustralya Kovid-19 nedeniyle Yeni Zelandalıların ülkeye girişini 72 saatliğine durdurdu

AA

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Northland bölgesinde 56 yaşındaki bir kadında Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün kaydedilmesi üzerine alınan yeni önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Koruma Ana Komitesinin tavsiyesi üzerine, acilen uygulamaya konulan karar kapsamında, Yeni Zelanda'dan ülkeye yapılacak seyahatlerin 72 saatliğine durdurulduğunu belirten Hunt, son günlerde Avustralya'ya gelen Yeni Zelandalıların da 4 ila 14 güne kadar zorunlu otel karantinasına alınacağını söyledi.

Yeni Zelanda'da tespit edilen Güney Afrika kaynaklı yeni tür Kovid-19 vakasının endişe verici olduğunu belirten Hunt, "Bu önlemler konuyla ilgili detaylar belli olana kadar acilen alındı ve hemen yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Sağlık yetkilileri, yurt dışından gelen ve 14 günlük zorunlu otel karantinasına alınan bir kadının PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından 13 Ocak'ta evine gittiği ancak kadının 24 Ocak'ta yaptırdığı üçüncü testin pozitif olduğunu bildirmişti.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle başarılı bir mücadele sergileyen Yeni Zelanda, 27 Nisan 2020'de Kovid-19 vakası sayısını sıfırladığını duyurmuştu.

Ülkede virüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yurt dışı bağlantılı 64 vakanın bulunduğu ülkede, toplam 2 bin 288 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.