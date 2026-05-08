        Avusturya'da bir garip olay: Polisin yanında gaz çıkardı, mahkemeye çıkarıldı

        Avusturya'da bir adam sokakta sesli bir şekilde gaz çıkardı. Polisler, tesadüfen adamın yakınında olması nedeniyle gaz çıkarma sesini duydu ve adamı uyardı. Ancak adam polisler yanından ayrılmadan arkadaşını arayıp gülerek olayı anlatınca polisler adama 'meşru işlemi alay konusu yapmak' suçundan 300 avro para cezası kesti. Ödemeyi reddeden adam mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, gaz çıkarmayı 'istemsiz hareket', gülmeyi ise 'ifade özgürlüğü' olarak kabul ederek adamı haklı buldu. Avusturya'da artık kamusal alanda gaz çıkarmak resmi olarak yasal.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:50
        Avusturya'da bir adam, polis memurlarının yanında gaz çıkarınca kamu ahlakını bozmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

        Olay, 12 Aralık'ta Viyana'da bir sokakta, genç adamın telefonla konuşurken bir sigara otomatının yanında durduğu sırada meydana geldi.

        Adam aniden yüksek sesle gaz çıkardı ancak iki polis memuru da yakınlardaydı.

        Polis memurları bu davranışı uygunsuz bularak adamı uyarırken, adamın daha sonra telefondan arkadaşını arayarak kahkahalarla olayı anlatması üzerine bunu da duyan polisler, kimlik kontrolü yaptı ve adama iki para cezası kesti: "Kamu ahlakını bozmak" ve gülerek "meşru bir resmi işlemi alay konusu yapmak"

        Toplam ceza 300 avroya çıktı.

        Adam ödemeyi reddetti ve olay mahkemeye taşındı.

        Bölge İdare Mahkemesi, gaz çıkarma eyleminin 'istem dışı' olduğunu ve kendisine herhangi bir kusur atfedilemeyeceğine, kahkahaların da ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına da karar vermesiyle adam davayı kazandı.

        Bu karar, Avusturya'da kamuya açık yerlerde gaz çıkarmanın yasal olduğu anlamına geliyor.

        Ülkede gaz çıkardığı için para cezasına çarptırılan ilk kişi bu kişi değil.

        2020 yılında yaşanan bir gaz çıkarma olayında da polis ceza kesmiş ve, "Meslektaşlarımız kendilerine gaz çıkarılmasından pek hoşlanmazlar" açıklamasını yapmıştı.

